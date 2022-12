Cafu diz que seleção deve apostar em técnico 'jovem e brasileiro'

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Bicampeão mundial com o Brasil, em 1994 e 2002, além de finalista da Copa do Mundo de 1998, Cafu opinou que o novo treinador da seleção brasileira deve ser um jovem brasileiro. O ex-lateral direito ponderou que a vaga para a próxima Copa já está praticamente garantida, o que aliviaria o peso do trabalho durante a preparação para o principal torneio de seleções.

Tite, que anunciou que deixaria a seleção brasileira antes mesmo do início da Copa do Mundo do Qatar, assumiu o cargo de técnico do Brasil em 2016, e comandou a seleção em dois Mundiais, parando nas quartas de final em ambos - derrotado por Bélgica, em 2018, e Croácia, em 2022. O único título do treinador foi a Copa América de 2019.

"Por que não dar a chance a um jovem treinador brasileiro? Essa é minha pergunta para vocês. Nós temos quatro anos para disputar uma Copa do Mundo. O Brasil, automaticamente, vai estar na próxima Copa do Mundo. São 48 seleções. É impossível o Brasil estar de fora. Vão seis mais uma na repescagem [da América do Sul]", disse Cafu.

"Temos quatro anos para formar uma grande seleção. Dá essa seleção para um treinador jovem, para que ele possa trabalhar, dá tranquilidade para ele nesses quatro anos, e eu tenho certeza que ele forma uma grande seleção", complementou.

Na opinião de Cafu, a imprensa brasileira deveria pensar em um treinador com as características citadas antes de cogitar estrangeiros. O ex-defensor refletiu que os técnicos jovens não terão sua capacidade colocada à prova a menos que ganhem uma oportunidade.

Por fim, questionado sobre quem se encaixaria no perfil que ele imaginou para o comando da seleção, Cafu citou dois nomes: Fernando Diniz, do Fluminense, e Rogério Ceni, do São Paulo, defendendo que ambos fazem ótimos trabalhos nos clubes.