Vasco anuncia Fernando Diniz como seu novo técnico

O novo treinador chegará a São Januário com a missão de fazer o Vasco engrenar na Série B do Campeonato Brasileiro e estancar a crise que ronda o clube. Na nona colocação, com 32 pontos, o time está sob pressão e vê o acesso à primeira divisão mais longe a cada rodada.

Ele já trabalhou com Alexandre Pássaro, hoje diretor-executivo de futebol do Vasco, quando comandou o São Paulo.

De acordo com nota oficial do clube, o comandante terá contrato válido até o final da temporada. Diniz chegará ainda acompanhado de outros três profissionais: os auxiliares Eduardo Zuma e Yan Razera, e o preparador físico Wagner Bertelli.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.