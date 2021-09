Carille rechaça rótulo de defensivo e elogia elenco do Santos em apresentação

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fábio Carille rechaçou o rótulo de defensivo ao ser apresentado como novo treinador do Santos, nesta quinta-feira (9). Ele afirmou que pretende buscar o equilíbrio entre a defesa e o ataque na equipe da Vila Belmiro.

Devido a sua passagem no Corinthians, em que venceu o Campeonato Brasileiro de 2017 e foi tricampeão paulista, o treinador ficou marcado por um futebol mais recuado, o que ele não vê, porém, como uma regra.

"O esquema de jogo não define se você é ofensivo ou defensivo. A distribuição tática dentro de campo não define isso, e, sim, a atitude dos jogadores. O 4-1-4-1 pode ser muito ofensivo, como o do Tite [no Corinthians] que participei. Buscamos equilíbrio, temos que atacar e defender, e é esse equilíbrio que vou buscar no Santos."

Carille ainda disse que não pretende mexer muito no time titular neste início de trabalho, que irá observar o elenco no dia a dia para, aos poucos, implementar sua forma de trabalho.

"Pode esperar um time bem organizado. Vou mudar muito pouco para os próximos jogos. Aos poucos, vou colocar o que eu penso. E vou pensar para que as engrenagens funcionem da melhor forma possível", explicou.

A programação de Carille no dia de sua apresentação ainda previu um primeiro contato com os jogadores e um treino inaugural no CT Rei Pelé.

Apesar do pouco contato, o treinador também já fez uma avaliação sobre o elenco santista. "Já busquei que é um grupo bem equilibrado, com jogadores chegando e se recuperando. Santos tem equipe bem forte", afirmou.

A estreia dele será neste sábado (11), contra o Bahia, na Vila Belmiro, às 21h (de Brasília), pela 20ª rodada do Brasileiro.

Carille contará com alguns jogadores retornando de lesão, como Luiz Felipe, Madson e Marinho, que treinaram normalmente nesta semana. Porém, ainda não contará com Emiliano Velázquez, que cumprirá suspensão automática após ser expulso no Campeonato Espanhol.

A situação do time é delicada no Brasileiro, pois ocupa a 14ª posição na tabela, com apenas 22 pontos, flertando com a zona de rebaixamento. Na próxima terça (14), Carille já terá uma decisão contra o Athletico-PR, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Santos levou 1 a 0.