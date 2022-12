Vasco anuncia a contratação do volante Patrick de Lucca

O volante chega ao Vasco sem custos depois do fim do contrato com o Bahia. O clube chegou a abrir negociações de renovação, mas as conversas não foram adiante.

Aos 22 anos, De Lucca é natural de São Paulo e iniciou a carreira nas categorias de base do Palmeiras, mas não chegou a jogar como profissional. Depois, foi para o Bahia, onde ficou duas temporadas e meia, se destacou e conquistou a Copa do Nordeste em 2021.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou na manhã deste sábado (17) a contratação do volante Patrick De Lucca, que disputou a última temporada pelo Bahia. Ele é o segundo reforço que chega para fortalecer o elenco comandado por Maurício Barbieri depois do atacante Pedro Raul.

