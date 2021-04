Vasco anuncia contratação do goleiro Vanderlei, ex-Grêmio e Santos.

Aos 37 anos, Vanderlei chegou ao clube no ano passado e seu vínculo iria até o fim deste ano. Egresso do Santos, ele foi titular durante a maior parte da última temporada, mas perdeu espaço na conclusão dos jogos.

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa ter realizado acordo de rescisão consensual em contrato de trabalho do atleta Vanderlei com o Clube. O Grêmio agradece aos serviços prestados em sua passagem pela instituição e deseja êxito na continuidade de sua carreira", diz a nota gremista.

Vanderlei rescindiu seu contrato com o Grêmio de forma consensual no dia 1º de abril.

Vanderlei assinou contrato com o Vasco até o fim desta temporada e vai brigar por posição com Lucão, atual titular.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou na noite deste domingo (4) a contratação do goleiro Vanderlei, de 37 anos, que jogou o último Campeonato Brasileiro pelo Grêmio. O jogador é o sexto reforço do time no mercado da bola para 2021.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.