Neymar vive explosão de cartões vermelhos na carreira desde chegada ao PSG

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Principal estrela do Paris Saint-Germain, Neymar teve uma explosão de expulsões desde que chegou ao clube, em 2017. O craque brasileiro já levou quatro cartões vermelhos atuando pelo time da capital francesa, o que representa um a cada 26 jogos.

A última expulsão aconteceu neste sábado (3), quando o PSG perdeu para o Lille por 1 a 0 em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Francês. Já no fim da partida, Neymar tinha pressa para reinício de uma jogada e se desentendeu com Djaló ao tentar tirar a bola das mãos do adversário. O lance resultou em cartão vermelho para ambos os jogadores.

Desentendimentos com o adversário foram responsáveis por três das quatro expulsões de Neymar nas 105 partidas com a camisa do PSG. Isso já havia acontecido em 2017 contra o Olympique de Marselha e também em setembro do ano passado, quando acusou o espanhol Alvaro González de racismo.

Esse é o maior índice de expulsões de Neymar na carreira. Quando defendia o Santos, ele recebeu cartão vermelho em cinco oportunidades, mas em 225 jogos disputados. Isso representa uma exclusão a cada 45 jogos.

A mais polêmica delas aconteceu diante do Colo Colo, na Libertadores de 2011, quando ele vestiu uma máscara depois de marcar um golaço. Na ocasião, o Santos venceu por 3 a 2, mas Neymar virou desfalque para a partida seguinte, contra o Cerro Porteño, que era decisiva para a classificação do Santos rumo ao mata-mata.

As outras duas camisas que vestiu em sua carreira viram apenas uma expulsão de Neymar. Pelo Barcelona, foi um cartão vermelho em 186 partidas. Na seleção brasileira, a única exclusão em 103 jogos aconteceu na Copa América de 2015, após a partida, em um desentendimento com o zagueiro colombiano Murillo.

Confira a média de expulsões de Neymar na carreira

- 5 expulsões em 225 jogos pelo Santos (uma a cada 45 jogos).

- 4 expulsões em 105 jogos pelo PSG (uma a cada 26 jogos).

- 1 expulsão em 103 jogos pela seleção.

- 1 expulsão em 186 jogos pelo Barcelona.