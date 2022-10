VAR vê desvio na barriga antes de toque no braço de Léo Pereira

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta quinta-feira (13) o áudio da análise do VAR no lance mais polêmico na final da Copa do Brasil desta quarta-feira (12), entre Corinthians e Flamengo. Os corintianos pediram pênalti de Léo Pereira por toque de mão na bola, mas a arbitragem concluiu que não houve infração. O jogo terminou em empate sem gols.

O lance aconteceu aos 36 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Mateus Vital da esquerda, Yuri Alberto deixa a bola passar e ela bate no braço do defensor adversário.

Na análise feita na cabine do VAR, que era comandado por Rodrigo D' Alonso Ferreira, há a indicação de que a bola pega na barriga do defensor rubro-negro antes do toque no braço. Ele então recomenda ao árbitro Braulio da Silva Machado que seguisse com o jogo.

"Pega na barriga dele e vai para o braço, tá? Joga para mim, em velocidade normal, nessa [câmera] mesmo. [...] Parece que pega na barriga dele. Quero ver outra [câmera], essa está chicoetando, Miza", pede um dos integrantes da cabine.

"Não consigo ver se está direto no braço. Ele está disputando a bola... E tem o desvio na barriga dele. Pega. Pega desvio...", afirma, antes de comunicar a decisão ao árbitro.

"Braulio, já checado. A bola desvia na barriga dele e vai para o braço. Está em ação de disputa, tá? Bate na barriga dele e vai para o braço. Pode seguir", diz o árbitro de vídeo.

CBF DÁ RAZÃO AO ÁRBITRO

No vídeo em que divulga o áudio das conversas, a CBF incluiu uma explicação que dá razão aos árbitros da final. "Quando recebe em seu braço este impacto da bola que resvala em momento anterior em seu corpo, o jogador defensor [Léo Pereira] está com os braços em movimento natural da ação de disputa que está realizando", entende a CBF.

"Portanto, de acordo com o texto das regras do jogo, este impacto no braço, que surpreendeu o jogador defensor, e o seu braço em posição natural, é uma ação normal de jogo, não devendo ser penalizada pelo árbitro", conclui a entidade.

CORINTHIANS SE REVOLTOU COM O LANCE

Pouco antes da divulgação do áudio, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, voltou a classificar a atuação do VAR na final como "um absurdo". Ele admite que a marcação do pênalti de bola na mão é interpretativa, mas critica a decisão do árbitro de vídeo de que a bola teria desviado na barriga de Léo Pereira.

"Se o VAR diz ao [árbitro de] campo que a bola bate na barriga e não na mão, isso é um absurdo. Não tem como não se ver que a bola bate só na mão do atleta do Flamengo", argumentou na ocasião, minutos antes de a CBF publicar o áudio em seu site. Na conversa, o VAR opina que a bola bate sim na mão do zagueiro, mas só depois de desviar na barriga.

Ontem o Corinthians saiu da Neo Química Arena revoltado com a não marcação de pênalti neste lance. Róger Guedes afirmou que o próprio Léo Pereira admitiu que a bola bateu em seu braço, mas depois o flamenguista deu outra versão. O técnico Vítor Pereira apontou "dois erros claros" e se disse "intrigado" pela atuação da arbitragem; e o próprio presidente Duílio questionou a eficácia do VAR. "Para que serve?", questionou na ocasião.