Vácuo de poder na CBF faz Diniz assumir responsabilidade para além do campo

Diniz não dá expediente na CBF e se concentra no Fluminense no dia a dia. Quando se apresenta à seleção, Ednaldo usa mais da experiência do profissional para essas questões extracampo.

Fernando Diniz teve participação direta em ambos os cortes: Paquetá e Antony. Com Antony, inclusive, foi ele quem deu a notícia ao atacante do Manchester United (Inglaterra).

No dia 18 de agosto, Fernando Diniz cortou Lucas Paquetá de última hora. Minutos antes do anúncio dos convocados, saiu na imprensa inglesa a notícia da investigação por suposta manipulação.

