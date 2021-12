United vence com gol de CR7 e volta ao G6 em noite de festa por Ferguson

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United entrou em campo em noite pra lá de especial. É que o lendário ex-treinador Alex Ferguson completa 80 anos nesta sexta-feira e foi bastante homenageado pelos torcedores no Old Trafford. Melhor ainda que o time cumpriu e bem sua missão e bateu o Burney por 3 a 1. McTominay, Mee (contra) e Cristiano Ronaldo marcaram os gols do donos da casa, enquanto Lennon descontou para os visitantes. Com dois jogos a menos em relação ao líder Manchester City (50), o United chegou aos 31 pontos e assumiu a sexta colocação. O Burnley, por sua vez, se mantém na 18ª posição do Campeonato Ingles, dentro da zona de rebaixamento. Empolgado, o Manchester United teve atuação sólida desde os primeiros minutos. Com jogo envolvente, os donos da casa não demoraram a abrir o placar. Aos 8min, McTominay aproveitou domínio errado de Cristiano Ronaldo para finalizar com categoria. O time seguiu em cima do adversário e o segundo gol saiu em grande jogada de Sancho. Aos 26min ele costurou adversários pela esquerda e mandou para as redes. A arbitragem pegou um desvio do zagueiro Mee, que foi agraciado com o gol contra. Sem muito destaque até então, Cristiano Ronaldo apareceu para balançar as redes em um dos gols mais fáceis da carreira. McTominay finalizou com força e viu o goleiro rebater na trave e sobrar limpa para o português. O Burnley descontou antes do intervalo. Lennon fez grande jogada individual e um golaço: 3 a 1. No segundo tempo, o jogo deu uma esfriada considerável. O Manchester United parecia satisfeito com o resultado e claramente sem o mesmo ímpeto da etapa inicial. Mesmo assim ainda teve a melhor chance. Cavani recebeu de Cristiano Ronaldo e viu Hennessey fazer grande defesa - a arbitragem assinalou impedimento do uruguaio na sequência.

