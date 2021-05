United bate o Aston Villa e se mantém vivo na briga pelo título do Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United venceu o Aston Villa por 3 a 1 na manhã deste domingo (9), pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. Com esse resultado, o United segue vivo na briga pelo título da competição, podendo ainda alcançar o City.

Os gols da partida foram marcados por Bruno Fernandes, Greenwood e Cavani, para os Red Devils, e Traoré, para os Villans.

A vitória deixa o United com 70 pontos, dez atrás do Manchester City. Para ser campeão, o time de Solskjaer precisará vencer seus próximos quatro jogos restantes e torcer para que a equipe de Guardiola não faça mais do que um ponto nas três últimas rodadas.

O confronto começou com o United buscando se infiltrar e levando mais perigo ao gol adversário. Logo aos 5 minutos, Luke Shaw apareceu dentro da área e chutou quase à queima-roupa. O goleiro Emiliano Martinez fez uma bela defesa e evitou que os Red Devils abrissem o placar.

Apesar da vontade do United, os Villans não desperdiçaram quando tiveram a chance. Aos 23, Traoré recebeu de Douglas Luiz, girou em cima de Lindelof, e deu um belo chute no ângulo. Após o gol, os Red Devils passaram a pressionar mais em busca do empate, mas sem sucesso. A defesa do Vila não deixou que o Manchester apresentasse muito perigo.

A segunda etapa da partida começou disputada e com as equipes com fome de bola. Aos cinco minutos, o árbitro marcou a penalidade após Douglas Luiz derrubar Pogba na área. Bruno Fernandes cobrou bem o pênalti e empatou o jogo.

O United soube aproveitar suas oportunidades. Logo após o empate, aos 11, Bissaka tocou para Greenwood, que girou e bateu no canto para virar o placar.

Com a virada, os Red Devils passaram a controlar o jogo. Os Villans até continuaram tentando se infiltrar na defesa adversária, mas o United não permitiu que as jogadas se desenvolvessem.

Para sacramentar a vitória, aos 42, Rashford cruzou na medida para Cavani, de cabeça, fazer o terceiro do United. Logo em seguida, Watkins levou o segundo cartão amarelo por simular um pênalti e foi expulso da partida e os Villans ficaram com um jogador a menos.

O Manchester United volta a campo na próxima terça-feira, 11, contra o Leicester, às 14h (de Brasília). O Aston Villa enfrenta o Everton na quinta-feira, 13, às 14 (de Brasília).