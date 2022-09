Unidos do Alvorada vence CDC e se garante nas Semifinais da Série B

Manaus/AM - Na tarde desta sexta-feira, 2 de setembro, o Unidos do Alvorada derrotou o CDC Manicoré por 10 a 2. A partida foi realizada no estádio Ismael Benigno. Os gols do jogo foram marcados Anthony (2x), João Lucas (2x), Raylson (2x), Hiziel ¨Soares¨ (2x), Derivanilson e Rivaldo, para o Unidos do Alvorada EC; Rafael Batatinha e Gelvane, para o CDC.

Com esse resultado, o Unidos do Alvorada chega aos dezesseis pontos, seguindo na 2ª posição. O CDC com nove pontos, está na 5ª posição.

Mais dois jogos

Duas partidas darão um ponto final a 8ª rodada da primeira fase da Série B. Neste sábado, dia 3, no estádio Francisco Garcia, no Rio Preto da Eva, às 15 horas, o Parintins FC enfrenta o Rio Negro. No domingo, dia 4, duelam Atlético Amazonense e Sul América, 15h, no Carlos Zamith.