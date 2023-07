Umuarama e Blumenau empatam sem gols pela Liga Nacional de Futsal

Jogando em casa e com apoio da torcida, o Umuarama tentou pressionar e comandar as ações da partida. O Blumenau explorou bem os contra-ataques. Mesmo assim, os dois times foram para o intervalo sem balançar as redes.

A primeira etapa foi muito movimentada, com as duas equipes colocando intensidade e buscando o ataque o tempo todo. Mas faltou acertar na hora da finalização.

Na próxima rodada, o Umuarama vai até Santa Catarina enfrentar o Tubarão, no dia 31. Já o Blumenau recebe o Foz Cataratas em seu ginásio no dia 28.

