Carros invadem gramado, causam tumulto e jogo na Inglaterra é suspenso

A polícia local iniciou investigação sobre o episódio. As autoridades só chegaram no estádio após a fuga, segundo informaram em comunicado ao Daily Mail.

A hipótese é que a invasão seria um protesto contra a diretoria do Dunston, de acordo com o The Sun. Imagens do suposto material mostram que o cartaz cita pedofilia de um dos cartolas e afirma que os responsáveis pelas manifestações "deixarão o clube em paz" com a saída dos mandatários.

O carro funerário foi abandonado no círculo central, sendo deixado por dois homens mascarados. Eles fugiram no outro veículo, um Subaru prata.

Os dois veículos invadiram o estádio e ficaram rodando no campo durante o intervalo, com cartazes e objetos sendo jogados pelas janelas. Os clubes Gateshead e Dunston estavam empatando por 1 a 1.

