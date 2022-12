'Um dos dias mais felizes da vida', diz Richarlison após conhecer Ronaldo

A seleção brasileira volta a campo nesta sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), para enfrentar a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar.

Ronaldo ouviu atentamente ao emocionado fã. "O que eu fiz por você, agora é a sua vez. Você que inspira milhões de brasileiros com a tua arte, com os teus gols, sua alegria de jogar. Você é um orgulho para a gente. Quero te desejar muita sorte", falou o pentacampeão.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Richarlison voltou a falar sobre o encontro com Ronaldo depois da goleada da seleção brasileira sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), por 4 a 1, nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022.

