UFC: José Aldo enfrenta o invicto Merab Dvalishvili neste sábado

Manaus/AM - José Aldo vai enfrentar Merab Dvalishvili, neste sábado (20), na disputa pelo cinturão peso-galo (até 61kg), no UFC 278 (Ultimate Fighting Championship), em Salt Lake City, nos EUA.

O ex-campeão do peso-pena tem esbanjado confiança em entrevistas quando é questionado sobre a conquista do cinturão pela sua atual divisão. Ele ainda afirmou que após a luta, vai retomar o título da categoria até 66kg, que atualmente pertence a Alexander Volkanovski, para quem o amazonense perdeu em 2019 no Rio de Janeiro.

"Todo mundo fica me falando: 'Outros atletas do peso-pena estão falando quem é o melhor peso-pena da história'. Até o Max falou com muito carinho de mim. Mas meu objetivo hoje é conquistar o cinturão do peso-galo e, assim que eu conquistar o do peso-galo, pode ter certeza de que sou o novo campeão do peso-pena. Porque o campeão que está lá hoje pra mim é a luta mais tranquila de todas" afirmou Aldo ao Combate.

As lutas do UFC 278 a partir de 18h30 (horário de Brasília). A luta de José Aldo, que faz parte dos cards principais, inicia a partir das 23h (horário de Brasília).