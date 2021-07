UFC 264: MC Gregor fratura tornozelo e perde duelo para Dustin Poirier

Os dois travavam um duelo acirrado, mas Poirier já levava alguma vantagem quando no finalzinho do round ao derrubar Gregor. Em dado momento, enquanto desferia chutes intenso, MC sentiu o pé.

A disputa do UFC entre Conor McGregor e Dustin Poirier terminou na madrugada deste domingo (11), com o irlândes com o tornozelo fraturado e “sangue nos olhos”, por conta da derrota.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.