TVs argentinas exibem hino nacional cantado por jogadores da seleção

"...coroado com glória vamos viver Ou vamos jurar com glória morrer!"

A pedido de Scaloni, isso mudou no Qatar e a Fifa autorizou que ao menos a parte final do hino fosse cantada antes dos jogos.

Até a Copa do Mundo na Rússia, em 2018, o hino argentino era ouvido sem as estrofes devido à limitação de apenas 90 segundos imposta pela Fifa.

O vídeo começou com uma imagem da bandeira argentina exibida nos estádios antes dos jogos da seleção. Em seguida, apareceram os jogadores argentinos, titulares e reservas, cantando a parte final do hino.

A Argentina pode conquistar neste domingo (18), às 12h (de Brasília), no estádio de Lusail, o tricampeonato na Copa do Mundo, caso vença a França. A exibição do hino nas vozes da equipe comandada pelo treinador Lionel Scaloni teve o objetivo de motivar ainda mais os torcedores.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Doze horas antes da final da Copa do Mundo do Qatar, os principais canais de televisão da Argentina exibiram, à meia-noite deste sábado (17), o hino nacional cantado pelos jogadores da seleção.

