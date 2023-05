Tropeço dos líderes embola Brasileiro em rodada com arbitragem questionada

Os resultados da sexta rodada do Brasileirão "achataram" a classificação e deixaram a disputa mais embolada. Como "tempero" amargo para alguns, pelo menos três jogos renderam reclamações mais intensas contra a arbitragem.

O líder Botafogo perdeu pela primeira vez no campeonato. Os 100% de aproveitamento viraram fumaça diante do Goiás.

O perseguidor mais próximo, o Palmeiras, tinha empatado com o Red Bull Bragantino, no sábado (13). Assim, não houve alternância na ponta.

Com os demais resultados, a diferença de pontos se "achatou", permitindo uma aproximação do bloco intermediário de times.

Do terceiro (Fluminense) ao sétimo (Santos), todo mundo ganhou. Além disso, o Flamengo entrou na metade de cima e agora é nono.

A turma da rabeira (América-MG, Coritiba e Cuiabá) segue em maus lençóis. O Goiás foi quem conseguiu respirar, sendo a "zebra" da rodada, empurrando o Corinthians de volta ao Z4.

**ARBITRAGENS CONTESTADAS**

Os árbitros do Brasileirão estrearam novo uniforme —fruto de um contrato de quatro anos assinado pela CBF com a Macron—, mas polêmicas antigas voltaram na sexta rodada.

**BAHIA X FLAMENGO**

Houve reclamação do Bahia por causa da expulsão do zagueiro Kanu. Ele levou o segundo amarelo por deixar o braço em uma disputa com Gabigol. O atacante do Flamengo simulou que o golpe fora no rosto, mas ele foi atingido no braço.

O rubro-negro já vencia por 3 a 2 na ocasião, mas isso dificultou a reação do Bahia —que perdeu o jogo. O árbitro em questão foi Paulo Cesar Zanovelli (Fifa-MG). No meio de semana, ele tomou decisões questionáveis em duas expulsões no Fortaleza x São Paulo. E isso foi plataforma para outra reclamação na rodada.

**CORINTHIANS X SÃO PAULO**

A atuação de Bruno Arleu (Fifa-RJ) foi contestada pelo São Paulo no clássico com o Corinthians por duas razões principais: A anulação do gol de Calleri, por identificar uma falta na jogada, e o pênalti de Rafinha que gerou o gol de empate do Corinthians, ainda na reta final do primeiro tempo, quando o tricolor vencia por 1 a 0.

Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, foi o porta-voz da indignação do clube e prometeu reclamar formalmente à comissão de arbitragem da CBF.

**VASCO X SANTOS**

A diretoria vascaína ficou muito contrariada e também prometeu formalizar a reclamação na comissão de arbitragem. Na visão da diretoria, foram três pênaltis não marcados na derrota por 1 a 0 para o Santos, em São Januário.

Dois envolveram mão na bola e são mais interpretativos. Mas um terceiro foi uma entrada de Rodrigo Fernández em Pedro Raul na área, quando o jogador iria finalizar cara a cara com o goleiro. O árbitro da partida foi Rodrigo José Pereira de Lima (PE), que estava próximo ao lance e indicou na hora que não houve penalidade.