Trio MNM funciona, PSG sai do sufoco e bate Troyes de virada no Francês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi mais difícil do que o imaginado. Mesmo diante de sua torcida, o PSG ficou atrás no placar duas vezes, mas venceu o Troyes por 4 a 3 pelo Campeonato Francês. A dupla Neymar e Messi brilhou, com um gol e uma assistência cada, ajudando a equipe da capital francesa a superar a valente equipe visitante. Mbappé marcou de pênalti.

O Troyes abriu o placar com um belo gol de Mama Baldé, aos três minutos de jogo. O PSG empatou com Soler, após lindo passe de Neymar, aos 24. Já no segundo tempo, Mama Baldé fez o segundo dele aos sete minutos e colocou os visitantes na frente.

Messi respondeu com um golaço, aos dez minutos. Aos 17, o craque argentino deixou Neymar na cara do gol e o brasileiro virou o jogo. Mbappé, aos 30, marcou de pênalti e ampliou a vantagem do PSG. No fim do jogo, aos 43 minutos, Palaversa marcou de cabeça, diminuiu, e fechou o placar.

Com a vitória, o PSG mantém a boa vantagem na liderança do Campeonato Francês. A equipe tem 35 pontos, cinco a mais que o Lens, após 13 jogos. O Troyes, com 13 pontos, perdeu uma posição na tabela e agora é o 12º.

Na sequência do Francês, o PSG joga fora de casa. No próximo domingo (6/11), a equipe da capital enfrenta o Lorient, às 9h (de Brasília). O Troyes abre a rodada dois dias antes. Em casa, a equipe joga contra o Auxerre, às 17h (de Brasília).

Partida

O Troyes impôs mais dificuldades do que o esperado. Com uma defesa muito sólida e contra-ataques rápidos, a equipe visitante abriu o placar rápido e se segurou bem no primeiro tempo, principalmente.

Abdu Conté era a principal ameaça dos visitantes. Contando com um Mukiele desatento na marcação, o lateral esquerdo do Troyes criou algumas boas chances, incluindo a jogada do primeiro gol da partida.

Atrás no placar duas vezes, o PSG contou com o talento individual para vencer. Primeiro com Neymar, que descolou um lindo passe para o meio-campista Soler marcar o gol de empate dos anfitriões.

Quando o jogo estava 2 a 1 para o Troyes, foi a vez de Messi 'entrar no jogo'. Três minutos após o gol visitante, o craque argentino bateu muito forte de fora da área para empatar a partida.

Quando o placar apontava 3 a 2 para os donos da casa, uma lambança da defesa do Troyes definiu a vitória do PSG. Em uma falha de comunicação entre Gallon e seus zagueiros, a bola foi mal protegida e o goleiro derrubou Soler na área.

Mbappé, que não fez grande partida, foi para a cobrança e bateu forte, no alto, sem chances para o goleiro, que apesar da falha, fez várias defesas importantes.