Trio ignorado por Sampaoli vira salvação para o Corinthians no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eles foram preteridos por Jorge Sampaoli no Atlético-MG, mas são incontestáveis e fundamentais pelo Corinthians no Brasileirão. Rómulo Otero, Juan Cazares e Fábio Santos ajudam o Timão a se salvar em uma temporada conturbada.

O trio teve poucas oportunidades pelo Galo em 2020. O venezuelano e o lateral esquerdo até atuaram sob a batuta do treinador, mas o equatoriano nem sequer entrou em campo com Sampaoli. Agora, eles são titulares absolutos do time comandado por Vagner Mancini e o ajudam a viver um momento mais tranquilo no ano. Os dois estrangeiros foram decisivos em quatro das seis vitórias do Corinthians na atual edição do Campeonato Brasileiro.

Rómulo Otero foi o primeiro a deixar a Cidade do Galo para se transferir para o CT Joaquim Grava. Em agosto passado, ele assinou contrato com o Corinthians até a metade de 2021. Desde a mudança, disputou 11 jogos, todos pelo Brasileirão, deu uma assistência e fez um gol.

As duas participações ativas do venezuelano aconteceram em jogos com triunfos do Corinthians. Ele deu passe para Danilo Avelar marcar de cabeça na vitória por 2 a 1 sobre o Goiás, pela sétima rodada da competição. O atleta voltou a se destacar na 11ª rodada. Ele celebrou ao anotar no triunfo por 3 a 2 sobre o Bahia.

O caráter decisivo não se restringe a Rómulo Otero. Cazares também surge como um jogador importante em jogos complicados do Corinthians. Contratado pelo mesmo período do amigo dos tempos de Galo, o equatoriano apareceu com duas assistências em nove jogos desde a sua chegada à Neo Química Arena.

Ele fez bela jogada e deu assistência para o gol de Matheus Davó na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, na noite de sábado (31), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há pouco mais de uma semana, pelo mesmo torneio, deu passe para Gustavo Mantuan marcar um dos gols do triunfo por 2 a 1 diante do Vasco, em São Januário.

Por fim, o Corinthians garantiu a contratação de Fábio Santos. O lateral esquerdo deixou o Atlético-MG para defender o Corinthians até dezembro de 2021. Na mudança para a capital paulista, não se destaca por participar de gols, mas, sim, por quesitos defensivos e pela liderança no vestiário.

O lateral esquerdo substitui Sidcley, que foi dispensado por comissão técnica e departamento de futebol depois do revés por 1 a 0 para o América-MG, na última quarta-feira (28), em São Paulo. Ele já esteve em campo em duas vitórias da equipe, diante de Vasco e Internacional.

Sem utilidade no Atlético-MG de Jorge Sampaoli, o trio se reinventou e ajudar o Corinthians a conseguir resultados importantes na temporada.