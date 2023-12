Triatleta Luisa Baptista é atropelada durante treino e estado de saúde é grave

Ainda conforme a equipe, “o motorista fugiu do local sem prestar socorro". Um motociclista também foi atingido no acidente, mas sofreu ferimentos leves.

De acordo com o Sesi São Carlos, onde Luísa atua, a atleta pedalava na Estrada Municipal Abel Terrugi (SCA-329) entre os distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia, em São Carlos, quando um carro que vinha pela pista colidiu de frente com a bicicleta dela.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.