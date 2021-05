Treinos livres do GP de Mônaco têm cisco no olho de Vettel e Ferrari líder

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os treinos livres para o GP de Mônaco da Fórmula 1, que aconteceram na manhã desta quinta-feira (20), foram marcados por um bom desempenho da Ferrari e um momento para lá de curioso envolvendo Sebastian Vettel, da Aston Martin.

As sessões tiveram as lideranças de Sergio Pérez (Red Bull) e do "dono da casa", o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), respectivamente.

A primeira sessão teve as duas Mercedes fora do top 3 e problemas no carro do espanhol Fernando Alonso (Alpine).

Realizada às 6h30 (horário de Brasília), a etapa teve Sergio Pérez, da Red Bull, com o melhor tempo: 1m12s487. Carlos Sainz, da Ferrari, e Max Verstappen, parceiro de equipe do líder, ficaram logo atrás.

Lewis Hamilton e Valteri Bottas foram cerca de 0,5 segundo mais lento que os carros da Red Bull e fecharam a sessão na 5ª e 6ª posição, respectivamente.

Outro ponto que chamou a atenção foi Fernando Alonso, da Alpine, que danificou a asa dianteira após uma batida. O espanhol, no entanto, se recuperou e terminou a etapa em 13°.

A segunda sessão teve uma cena rara: no meio da etapa, Vettel comunicou ao rádio da Aston Martin que estava com um cisco no olho.

Apesar do problema, o alemão, que chegou a afirmar que estava com sangramento no local, "superou" a dor e continuou treinando.

Mick Schumacher, da Haas, ainda causou uma bandeira vermelha após derrapar e tocar o carro contra um dos muros da estreita pista.

Sem grandes destaques, a sessão foi finalizada e teve a liderança de Leclerc, com o parceiro Sainz novamente em 2° e Hamilton em 3°.

O treino oficial que define o grid de largada vai acontecer neste sábado (22), às 10h (horário de Brasília).