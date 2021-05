Neymar é vacinado contra Covid-19 na França e comemora

O jogador não informou quando receberá a segunda dose ou se será necessário. Não foi dito qual o imunizante utilizado. Mas na próxima semana ele terá de viajar ao Brasil e se apresentar à seleção em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O time comandado por Tite vai enfrentar o Equador, em 4 de junho, e o Paraguai, quatro dias depois, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Neymar deve voltar a jogar neste domingo (23) pela última rodada do Campeonato Francês. Sua equipe, o Paris Saint-Germain, enfrenta o Brest com chances de ser campeão. O PSG terá de vencer e torcer para o líder Lille não derrotar o Angers. O empate até pode servir, desde que o Lille perca.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Neymar, do PSG e da seleção brasileira, foi vacinado contra a Covid-19 nesta quinta-feira (20), em Paris. Ele comemorou o momento com uma publicação em uma de suas redes socias.

