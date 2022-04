Treino de classificação do GP da Austrália tem transmissão na TV aberta e no streaming

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treino de classificação do GP da Austrália de Fórmula 1, na madrugada deste sábado (9), define o grid de largada da corrida de domingo (10), a terceira da temporada. O qualificatório tem transmissão da Band (na TV aberta), do Bandsports (na TV fechada) e do serviço de streaming F1 TV.

A corrida no Circuito de Albert Park é a primeira fora do Oriente Médio neste ano, após a estreia da temporada no Bahrein e o GP da Arábia Saudita há duas semanas. A pista australiana passou por reformas nas últimas semanas para estimular as ultrapassagens, o que tem sido a tônica com os novos carros da F1.

Nas duas últimas corridas, Charles Leclerc foi pole no Bahrein e Sergio Perez largou em primeiro na Arábia Saudita. Após estes dois GPs, a Ferrari lidera o Mundial de Construtores da F1 com 40 pontos de vantagem para a Mercedes (78 a 38), e a Red Bull aparece logo atrás (37). O Mundial de Pilotos é liderado por Charles Leclerc (45).

ONDE ASSISTIR AO GP DA AUSTRÁLIA

Sábado (10)

00h00 - Treino Livre 3 (Bandsports e F1 TV)

03h00 - Treino de classificação (Band, Bandsports e F1 TV)

Domingo (11)

02h00 - Corrida (Band, Bandsports e F1 TV)