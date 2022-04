Magic Johnson estrela documentário sobre vida dentro e fora do garrafão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das lendas da NBA (Liga de Basquete dos Estados Unidos), Magic Johnson terá sua vida retratada em série documental da Apple TV Plus. "Meu Nome é Magic Johnson" terá quatro episódios e será lançado no dia 22 de abril (sexta-feira).

A série promete um "olhar esclarecedor e abrangente" sobre a vida do ídolo do Los Angeles Lakers, retratando desde a infância humilde em Lansing, Michigan até o sucesso na NBA e a trajetória fora do garrafão.

Dentro de quadra, o documentário exibirá a trajetória de Johnson até se consagrar como um dos maiores da história do basquete. Temas como o diagnóstico de HIV e sua carreira como empresário e ativista comunitário também serão abordados.

Além de Magic Johnson, o documentário terá entrevistas com familiares do ex-jogador de basquete e outros grandes astros do esporte, como Larry Bird e Michael Jordan. O ex-presidente Barack Obama também estará na série.