Treino aberto do Corinthians tem pressão, Luxa boleiro e Renato 'relâmpago'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vanderlei Luxemburgo evitou dar pistas a Dorival Júnior no treino do Corinthians antes da decisão contra o São Paulo, válida pela volta da semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (16). Aberta ao público, a atividade ocorreu na Neo Química Aberta, nesta terça (15), e foi vista por mais de 32 mil pessoas.

SANGUE NO OLHO FORA DE CAMPO

A torcida lotou as arquibancadas em Itaquera e, desde às 17h30, tratou o treino como jogo ao entoar gritos tradicionais nas arquibancadas.

Com 45 minutos de atraso -fato que ajudou na lotação da Arena—, o treino iniciou com um show de luzes, fogos e pressão: o primeiro canto a ser ouvido foi o de "sangue no olho", já que o clube "não é brincadeira". Pouco depois, o recado era claro: "quarta-feira é guerra". A parte triste ficou para a homofobia, com os pedidos para os atletas ganharem "das bichas", uma referência ao São Paulo.

Copa do Brasil

O primeiro ato dos jogadores foi uma roda de bobinho, que durou cerca de 15 minutos e teve Luxemburgo em ação: mesmo fora do círculo, o treinador ensaiou embaixadinhas e jogadas de efeito enquanto conversava com membros de sua comissão.

Renato Augusto deixou o gramado com o término da primeira atividade. O camisa 8 acenou aos torcedores e, sem mostrar qualquer tipo de incômodo, saiu de cena sorrindo diante da aparição "relâmpago". O meia está confirmado para o clássico desta quarta-feira.

O bobinho deu lugar a um rachão de 13 contra 13 realizado em campo reduzido. Destaque para Murillo e Yuri Alberto, autores de dois bonitos gols em chutes de primeira.

O treino foi encerrado com pouco mais de 30 minutos, e os jogadores fizeram uma espécie de volta olímpica às 18h50 (de Brasília) para agradecer aos mais de 32 mil corintianos presentes.

O clássico contra o São Paulo ocorre amanhã, a partir das 19h30 (de Brasília), no Morumbi. Luxemburgo e seus comandados iniciam o Majestoso com uma vantagem de 2 a 1 na briga por uma vaga na decisão do torneio mata-mata.