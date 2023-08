Neymar explica acerto com Al Hilal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar falou pela primeira vez como jogador do Al Hilal, da Arábia Saudita.

Jogador global: "Eu conquistei muito na Europa e desfrutei de momentos especiais, mas eu sempre quis ser um jogador global e me testar com novos desafios e oportunidades em novos lugares".

Nova história: "Eu quero escrever uma nova história no esporte, e a Saudi Pro League tem uma energia tremenda e jogadores de qualidade no momento".

Lugar desejado: "Ouvi muito e aprendi que estou acompanhando uma longa lista de jogadores brasileiros que jogaram na Árabia Saudita ao longo dos anos, então acredito que este é um lugar desejado".

Clube certo: "O Al Hilal é um clube gigante, com torcedores fantásticos, e é o melhor na Ásia. Isso me dá uma sensação de que é a decisão certa para mim, no momento certo, com o clube certo. Eu amo ganhar e marcar gols, e planejo continuar fazendo isso na Arábia Saudita com o Al Hilal".

SAÍDA DA EUROPA APÓS DEZ ANOS

O jogador assinou um contrato de dois anos com o Al Hilal. O clube também conta com os brasileiros Michael e Malcom no elenco e é treinado pelo português Jorge Jesus.

Os sauditas pagaram ao PSG cerca de 90 milhões de euros (R$ 482 milhões) para ter o atacante de 31 anos em definitivo.

O acerto com Neymar gira em torno de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 536 milhões) por temporada. Isso representa, em média, um salário mensal de R$ 44 milhões —excluindo quantias que podem ser embolsadas por patrocínio e acordos comerciais.

Neymar chegou a ser especulado no Barcelona e em outros clubes, mas os valores negociados foram bem menores. Ele deixa o PSG após seis temporadas.