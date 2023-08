Treinadora do Amazonas é convocada para o Mundial de Atletismo

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







Pela primeira vez, uma treinadora amazonense é convocada para integrar a Seleção Brasileira de um Campeonato Mundial de Atletismo. Com mais de 30 anos de atuação, Margareth Bahia Haiden conquista esse feito histórico. A profissional treina atualmente o atleta recordista brasileiro Pedro Nunes, especializado no lançamento de dardo, que também foi convocado para o Mundial deste ano, que será realizado em Budapeste, na Hungria.

Margareth Bahia iniciou sua trajetória no atletismo em 1991, quando começou a ensinar para crianças e jovens sobre o seu conhecimento na modalidade. Graduada no curso de Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), atualmente, a treinadora atua também como professora de atletismo na Vila Olímpica de Manaus, sendo referência na região e fundamental na revelação de novos talentos.

Recentemente, ela participou do Campeonato Sul-Americano de Atletismo, realizado em São Paulo, onde o atleta Pedro Nunes alcançou a impressionante marca de 80,26 metros no lançamento de dardo, assegurando a medalha de ouro e garantindo sua vaga no aguardado Campeonato Mundial de Atletismo 2023, em Budapeste.

“Nosso foco com certeza é que o Pedro possa sim conquistar a vaga para as Olimpíadas de Paris. Estamos trabalhando muito para que ele possa crescer cada vez mais, melhorar suas marcas e que nós possamos estar em Paris representando o Brasil e o Amazonas”, ressaltou a treinadora.