Trecho da arquibancada desaba durante festa da torcida na Holanda

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Holandês, o NEC recebeu o Vitesse no Goffertstadion, neste domingo (17). Melhor para os visitantes, que venceram por 1 a 0. No entanto, um episódio após o apito final roubou a cena.

Os jogadores do Vitesse se dirigiram ao setor dos visitantes do estádio para comemorar a vitória com seus torcedores. Enquanto os fãs pulavam, parte da arquibancada desabou, provocando um breve momento de tensão - boa parte da torcida e até alguns jogadores simplesmente ignoraram o ocorrido. Felizmente, de acordo com a ESPN, não houve nenhum registro de pessoas machucadas.

Dentro de campo, o jogo foi resolvido na primeira metade da etapa inicial. O atacante dinamarquês Frederiksen fez o único gol da partida, aos 16 minutos do primeiro tempo.

Situação no Campeonato Holandês.

Com o triunfo, o Vitesse assumiu a sexta colocação do Campeonato Holandês, com 16 pontos, após nove rodadas. O Ajax lidera a competição nacional com 22, seguido de perto pelo PSV, que tem 21. Já o NEC, com onze pontos, é o 11º.