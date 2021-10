Cantor italiano afirma que foi agredido por McGregor 'do nada', em Roma

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHARPESS) - O cantor italiano Francesco Facchinetti afirmou, em sua conta no Instagram, que foi agredido por Conor McGregor com um soco no rosto durante um encontro no Hotel St. Regis, em Roma. O lutador do UFC está na Itália para batizar o filho no Vaticano.

Segundo a mulher de Facchinetti, Wilma Faissol, o casal foi convidado para conhecer McGregor em um hotel.

"Nos divertimos, conversamos por horas. Do nada, ele deu um soco no rosto de Francesco. Do nada. Felizmente, eles estavam muito próximos, então ele não teve a chance de atacá-lo - ele poderia matá-lo. Francesco voou para trás e caiu sobre uma mesa. Ele rolou, caiu em uma cadeira e depois no chão", disse Wilma.

Ela ainda contou que McGregor queria continuar agredindo o cantor, mas foi contido por seus seguranças. No Instagram, Facchinetti mostrou cortes na boca que seriam resultado do soco.

"Fui agredido por Conor McGregor. Ele me deu sem motivo: podia acertar a minha mulher, que estava comigo, ou meus amigos que estavam lá. Acabar tudo bem é um milagre. As mãos dele são armas", declarou o cantor.

"Nós o recebemos como um herói, mas ele é apenas um valentão. Espero que ele pague, já que não é nem a primeira vez", acrescentou Facchinetti.