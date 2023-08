Trajetória de Neymar no PSG tem 13 títulos, lesões e soco em torcedor

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar pode estar com os dias contados no PSG após 173 jogos pelo clube. O brasileiro, de acordo com o L'Equipe, pediu para sair da equipe francesa ainda nesta janela de transferências europeia, que fecha no início de setembro. Ele, no entanto, ainda faz parte do elenco de Luis Enrique.

RAIO-X DE NEY-PSG

O atacante chegou a Paris em agosto de 2017 e tornou-se o jogador de futebol mais caro da história: o Barcelona recebeu 222 milhões de euros (R$ 821 milhões) para liberar um de seus astros.

A primeira temporada foi a mais artilheira: Neymar marcou 28 gols em 30 jogos oficiais disputados com a camisa do PSG. O bom desempenho acabou interrompido por uma fissura no pé direito, que o deixou fora de combate por três meses.

Em 18/19, o brasileiro ganhou a sombra de Mbappé: o então jovem de 19 anos se consolidou na equipe e marcou impressionantes 39 gols em 43 jogos, ensaiando uma idolatria por parte dos torcedores franceses. Neymar, viu novamente uma contusão no pé direito atrapalhar a sequência e fechou a sessão dando um soco em um torcedor após derrota na final da Copa da França. Ele ainda ensaiou um retorno ao Barcelona, mas a transação ruiu.

A temporada que acabou em 2020 foi a que teve, até o momento, a menor presença do camisa 10 nos gramados: o jogador atuou apenas 27 vezes em jogos oficiais, marcando 19 gols e dando 11 assistências. A decepção veio, de fato, quando o PSG perdeu a final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique, desencadeando o choro do jogador ainda no gramado.

O "ano" seguinte ficou marcado por novo fracasso: o time parisiense perdeu o Campeonato Francês para o Lille e encerrou uma sequência de três títulos nacionais consecutivos. Para piorar, Neymar acabou ofuscado por Mbappé, que viveu sua campanha mais artilheira na equipe —42 gols em 47 partidas oficiais.

Na temporada 21/22, o brasileiro marcou apenas 13 gols em meio à reedição da parceria com Messi. Mesmo realizando o sonho de atuar ao lado do amigo novamente, ele não balançou as redes uma vez sequer em seis duelos de Champions League e, para piorar, enfrentou novas lesões e protestos de torcedores na própria casa.

Nos últimos meses, Neymar operou o tornozelo e ficou mais de quatro meses fora de combate. O atleta fechou a temporada encerrada em maio com 18 gols em 29 jogos e, mais uma vez, enxergando o Barça com bons olhos para o futuro.

PRINCIPAIS CONTUSÕES (E DIAS AFASTADO)

17/18: lesão no metatarso (90 dias)

18/19: lesão no metatarso (85 dias)

18/19: rompimento de ligamentos do tornozelo* (63 dias)*em amistoso da seleção brasileira

19/20: lesão na coxa (37 dias)

20/21: lesão no tornozelo + lesão na coxa (63 dias)

21/22: lesão no tornozelo (73 dias)

22/23: lesão + operação tornozelo (130 dias)

Total: 115 jogos perdidos pelo PSG, de acordo com o site "O Gol"

TÍTULOS PELO PSG

5x Campeonato Francês (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22 e 2022/23)

3x Copa da França (2017/18, 2019/20 e 2020/21)

3x Supercopa da França (2018, 2020 e 2022)**não jogou a edição de 2019

2x Copa da Liga da França (2017/18 e 2019/20)