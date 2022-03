Torcida sérvia cita golpe militar no Brasil em faixas de apelo pela paz

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Torcedores do Estrela Vermelha, da Sérvia, citaram o golpe militar no Brasil, em 1964, em faixas de apelo pela paz em um jogo na tarde desta quinta-feira (17), pela Liga Europa . As faixas fazem referência a várias guerras, invasões e golpes no mundo inteiro, ao longo da história, e finaliza com a mensagem: "Tudo o que estamos dizendo é: dê uma chance à paz".

A primeira referência é à Guerra da Coreia, em 1950, e outros episódios mundialmente conhecidos são lembrados: a Invasão da Baía dos Porcos, em Cuba (1961), e um dos golpes de estado da Argentina (1976), por exemplo. O episódio mais recente citado é a Guerra Civil Síria, que começou em 2011 e ainda está em curso.

As faixas não citam exatamente a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas é um pedido de paz que tem tudo a ver com a crise humanitária no país do leste europeu. Em campo, o Estrela Vermelha venceu o Rangers por 2 a 1, mas quem se classificou às quartas de final da Liga Europa foi o time escocês, que havia vencido o jogo de ida por 3 a 0.