Ex-tenista ucraniano diz que está pronto para atirar em invasores russos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-tenista ucraniano Alexandr Dolgopolov afirmou que está pronto para atirar em invasores russos. O ex-atleta se juntou à resistência ucraniana em Kiev.

"Conheço amigos cuja família inteira foi dizimada... Crianças, civis! Eles matam nossos filhos, eles matam nossas mulheres. Então, sim, estou pronto para atirar em um invasor russo. Na vida normal, eu obviamente não faria. Mas isso é guerra. Se você não atirar nele, ele vai te matar. Se a situação surgir, não será um problema", disse ao jornal L'Équipe.

Dolgopolov contou que estava fora da Ucrânia no início da guerra e que resolveu ingressar após as mulheres de sua família saírem do país.

"Aprendi a atirar por uma semana antes de vir porque nunca havia tocado em uma arma antes. Fui a um campo de tiro na Turquia. Havia um ex-soldado. Eu disse a ele o que eu precisava e ele me ensinou. Atirar, saber o que pode acontecer numa cidade em guerra", declarou.

"Claro que não vale como um verdadeiro serviço militar de um ano e meio, mas pelo menos agora estou confortável com uma arma, sei usar e eu posso atirar em um alvo com boa precisão. Isso me dá mais confiança", explicou.

Dolgopolov chegou a ser número 13 do ranking mundial em 2012 e parou de jogar profissionalmente em 2018.

Ele não é o único ex-tenista ucraniano a se voluntariar durante a guerra. Andrei Medvedev e Sergiy Stakhovsky também se juntaram à resistência na Ucrânia.