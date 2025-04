Torcida do Palmeiras atira cabeças de galinha no campo contra Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Torcedores do Palmeiras atiraram cabeças de galinha no campo durante o clássico com o Corinthians, na noite deste sábado (12), na Arena Barueri (SP), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi 2 a 0 para o Alviverde.

O primeiro membro da ave foi jogado na área do goleiro Matheus Donelli. O episódio aconteceu aos 33 minutos do segundo tempo, quando o Palmeiras já vencia por 2 a 0. A cabeça do animal foi retirada por um gandula. O jogo prosseguiu logo em seguida.

A segunda cabeça foi atirada aos 42 minutos do segundo tempo. O árbitro Rafael Rodrigo Klein parou o jogo, retirou o membro e fez um sinal de "é a segunda", entregando posteriormente para o quarto árbitro.

Ano passado, a torcida do Corinthians atirou a cabeça de um porco no gramado da Neo Química Arena. O fato ocorreu em clássico válido pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o clube foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva com uma multa de R$ 60 mil.

Já o torcedor corintiano que jogou o membro do animal foi identificado posteriormente. Ele se chama Osni Fernando Luiz e foi proibido de frequentar os jogos do Corinthians além de ter seus perfis nas redes sociais excluídos.

Pipa provoca o Palmeiras: '51 é pinga'

Outro momento inusitado foi quando uma pipa caiu no gramado da Arena Barueri. Ela era personalizada com uma frase provocativa ao Palmeiras: "51 é pinga".

Tão logo ela pousou no gramado, o zagueiro palmeirense Gustavo Gomez a pegou. Ele fez questão de amassá-la e jogá-la para fora do campo.

A mensagem é uma referência à Copa Rio de 1951, conquistada pelo Alviverde. Os palmeirenses consideram o título como mundial.