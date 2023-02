Torcedores organizados invadem CT do Santos para cobrar elenco e direção

A Torcida Jovem do Santos confirmou a autoria do protesto e cobrou o presidente Andres Rueda: "contrate ou renuncie". O Santos volta a campo para enfrentar o Palmeiras no sábado, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Os torcedores entraram no gramado e, após um tumulto, conversaram com elenco e comissão técnica.

Eles aproveitaram a chegada dos atletas no CT para invadir o local. Um carro com torcedores se posicionou para impedir que o portão fosse fechado.

