Torcedores do Vasco jogam sinalizadores em campo após derrota em São Januário

A derrota deixou a equipe carioca na penúltima posição do Brasileirão. O time soma apenas seis pontos e está à frente apenas do América-MG.

Parte do elenco do Vasco precisou pular placas de publicidade para chegar ao túnel de acesso aos vestiários, localizado na região da confusão.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota do Vasco para o Goiás, em jogo ocorrido nesta quinta-feira (22) em São Januário e válido pelo Campeonato Brasileiro, gerou um princípio de tumulto no estádio do Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.