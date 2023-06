Inter vence, mantém sequência no Brasileiro e aumenta crise do Coritiba

No segundo tempo, o Inter marcou em sua primeira finalização. Jean Pedroso cometer um pênalti em Pedro Henrique. O próprio jogador cobrou a penalidade com categoria e marcou o gol da vitória.

O Coritiba foi bastante superior na primeira etapa do jogo. Foram dez finalizações contra nenhuma do Inter, mas o time da casa não conseguiu abrir o placar.

Ambas as equipes voltam a campo no domingo (25). O Coritiba visita o Grêmio, às 16h (de Brasília), enquanto o Inter enfrenta o América-MG, também fora de casa, às 18h30.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional venceu o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira, pela 11ª rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira (22).

