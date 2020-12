Torcedores do Foggia ateiam fogo na casa de jogador com toda família dentro

O jogador do Goggia, Federico Gentile teve a casa incendiada por um grupo de torcedores do clube na noite dessa teça-feira (1), na Itália. No imóvel estavam os dois filhos, Gentile e a esposa.

O ex-capitão do time contou que estava no sofá com a família quando percebeu a fumaça intensa invadindo o local pela porta da frente. Vizinhos teriam ajudado Federico a conter as chamas, segundo uma nota divulgada pelo Foggia.

Roberto Felleca, presidente do time, criticou a ação dos vândalos e destacou que poderia ter ocorrido uma grande tragédia se o jogador não tivesse visto a família tivesse em outro cômodo da casa e não tivesse percebido as chamas.

O Foggia vive um momento ruim e está na 3ª divisão na Série C, ocupando o 8º lugar da tabela. A insatisfação com a atuação do clube teria motivado o ataque.