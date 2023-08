Torcedores do Flamengo protestam em frente à festa de aniversário de Gabigol; Vídeos

Poucos jogadores do Flamengo estiveram presentes na festa. Um deles, Gerson, foi alvo de xingamento ao chegar no local e ser reconhecido pela torcida. Outro carro, que Pulgar estaria dentro, teve o retrovisor arrancado.

O grupo de aproximadamente 30 torcedores estenderam faixas com os dizeres: “Festa é o caralh*”. Os torcedores criticaram a comemoração de aniversário em meio à crise no clube.

Mesmo sob forte chuva, torcedores do Flamengo fizeram um protesto em frente ao local onde Gabigol realizava sua festa de aniversário, na noite desta terça-feira (29), na zona Oeste do Rio. O jogador completa 27 anos hoje (30).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.