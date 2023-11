Torcedores de Cruzeiro e Coritiba invadem campo e brigam em final de jogo

A partida está interrompida e ainda não foi encerrada. Ronaldo, dono da SAF do Cruzeiro, está acompanhando o jogo in loco.

Policiais foram acionados e dispersaram a confusão. Após isso, torcedores de ambas as equipes se direcionaram para a saída do estádio.

Parte da torcida do Coxa também invadiu o campo e o conflito teve início. Alguns seguranças do estádio tentaram conter, sem sucesso, a pancadaria.

Torcedores do Cruzeiro invadiram o gramado após Robson marcar para o Coritiba, aos 45 minutos do segundo tempo. O gol desempataria a partida, que estava 0 a 0, e a Raposa teve um gol anulado por impedimento pouco antes.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Torcedores do Cruzeiro e do Coritiba invadiram o campo na Vila Capanema, na tarde deste sábado (11), e brigaram na reta final do jogo do Brasileirão.

