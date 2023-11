CR7 e brasileiros marcam, e Al-Nassr vence Al-Wehda pelo Campeonato Saudita

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al-Nassr venceu o Al-Wehda por 3 a 1, neste sábado (11), com gols de brasileiros para ambos os lados, e abriu vantagem na vice-liderança do Campeonato Saudita em partida válida pela 13ª rodada, disputada no Estádio King Abdul Aziz, em Meca.

Alex Telles, Al Amri e Cristiano Ronaldo balançaram a rede para o Al-Nassr. O brasileiro Anselmo Moraes descontou para o Al-Wehda.

O Al-Nassr é o 2º colocado do Campeonato Saudita com 31 pontos, quatro a menos que o Al-HIlal, de Jorge Jesus e Neymar.

A equipe comandada por Luis Castro volta a campo no dia 24, contra o Al-Akhdoud pelo torneio nacional. No dia seguinte, o Al-Wehda encara o Al-Khaleej.

Como foi o jogo

Sem domínio. O jogo começou equilibrado, sem um claro domínio de nenhuma equipe, mas o Al-Nassr conseguiu ser mais eficaz e abriu o placar nos primeiros minutos com um gol de Alex Telles.

O meio-campo do Al-Nassr teve desempenho limitado. Cristiano Ronaldo não teve muitas oportunidades, e a equipe recorreu a passes longos para alcançar a área adversária.

Cristiano Ronaldo sumido. O português enfrentou dificuldades devido à falta de oportunidades. A conexão entre o meio-campo e o atacante não foi eficaz, limitando seu impacto no jogo.

Ao longo do jogo, a estratégia do Al-Nassr foi priorizar passes longos, buscando uma abordagem mais direta e explorando as fraquezas adversárias com jogadas verticais.

Na segunda etapa, o meio-campo ainda enfrentou dificuldades para trabalhar a bola e criar oportunidades para o setor ofensivo. No entanto, houve uma melhoria em relação ao desempenho na primeira etapa.

O único gol do português na partida destacou-se pela falha da defesa adversária. A jogada contou com uma trapalhada que permitiu a Ronaldo balançar as redes.

O time não se limitou a ser apenas uma equipe defensiva. Mesmo em desvantagem, demonstrou persistência e teve algumas oportunidades para marcar, sendo Anselmo uma figura chave nas tentativas de conquistar o gol de honra.

Gols e lances importantes

0 x 1. O brasileiro Alex Telles cobrou falta aos 10' e mandou por cima da barreira para acertar o canto direito da meta adversária e abrir o placar para o Al-Nassr.

Al-Wehda responde aos 23. Fajr recebeu na ponta direita e cruzou para a área do Al-Nassr na melhor oportunidade da equipe até então, mas defesa afastou de cabeça.

0 x 2. Al Amri se livra da marcação após cobrança de falta e aparece na segunda trave para cabecear para o fundo das redes e marcar o segundo gol do time na partida.

0 x 3. Ao tentar recuar para o goleiro Munir aos 4' do segundo tempo, Waleed tocou para trás de cabeça e a bola caiu nos pés de Cristiano Ronaldo, que só empurrou para o fundo das redes.

Gol anulado. Aos 16', Alex Telles cruzou e Talisca empurrou para o fundo da rede, mas o VAR foi acionado e anulou o gol por posição irregular.

1 x 3. Após cobrança de falta do Al-Wehda, a bola foi levantada na segunda trave. Óscar Duarte ajeitou para o meio da área e, de frente para o gol, Anselmo cabeceou para diminuir para o time da casa.

Quase o último. Ghareeb foi lançado em profundidade aos 44', saiu na cara do gol e bateu para tentar ampliar o marcador para o Al-Nassr, mas Munir estava pronto para defender em dois lances.

FICHA TÉCNICA

AL-WEHDA 1 X 3 AL-NASSR

Data: 11/11/2023 (sábado)

Local: Estádio King Abdul Aziz, em Meca, na Arábia Saudita

Hora: 15h (de Brasília)

Cartões amarelos: Walled Bakshween (ALW)

Cartões vermelhos: Não teve

Gols: Alex Telles (ALN), aos 10' do 1T; Al Amri (ALN) aos 39' do 2T; Cristiano Ronaldo (ALN), aos 4' do 2T; Anselmo (ALW), aos 35' do 2T.

Al-Wehda: Munir Mohamedi El Kajoui, Walled Baksheween (VIto Van Crooij), Jawad El Yamiq, Oscar Duarte, Saeed Al-Mowalad, Anselmo, Fayçal, Craig Goodwin (Hazzaa Al-Ghamdi), Odion Ighalo, Abdulaziz Noor (Ala'a Al-Hajji). Técnico: Georgios Donis

Al-Nassr: Nawaf Al-Aquidi, Sultan Al-Ghannam (Ali Al-Hassan), Mohammed Al-Fatil, Abdulelah Al-Amri, Alex Telles, Marcelo Brozovic, Sami Al-Naji (Seko Fofana), Otávio, Talisca (Abdulrahman Ghareeb), Sádio Mané (Khalid Al-Ghannam) e Cristiano Ronaldo. Técnico: Luis Castro.