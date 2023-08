Tom Brady vira proprietário de time de futebol da segunda divisão inglesa

Tom Brady está aposentado da NFL desde fevereiro. O astro de 45 anos é o recordista de vitórias no Super Bowl, com sete conquistas.

Em nota, o Birmingham diz que Brady vai 'aplicar sua extensa experiência e conhecimento em liderança em vários componentes do clube, incluindo trabalhar ao lado do departamento de ciências esportivas para aconselhar sobre saúde, nutrição, bem-estar e sistemas e programas de recuperação'.

Tom Brady acertou uma parceria com os proprietários do Birmingham, Knighthead Capital Management LLC, e será presidente do conselho consultivo do clube.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.