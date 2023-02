Tom Brady é jogador com mais vitórias no Super Bowl, e Patriots e Steelers empatam como times com mais títulos

New England Patriots e Pittsburgh Steelers são os maiores vencedores do Super Bowl. Cada um deles tem seis títulos.

Tom Brady venceu sete títulos e é o jogador mais vencedor história da NFL, considerando a era pré-Super Bowl ou não. O ex-quarterback ergueu o troféu Vince Lombardi sete vezes, seis com o New England Patriots (2001, 2003, 2004, 2007, 2016 e 2018) e uma com o Tampa Bay Buccaneers (2020).

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de a NFL ter uma história centenária, o Super Bowl surgiu apenas em 1967. A partida colocava frente a frente o campeão da NFL e o vencedor da AFL, um campeonato concorrente. Mesmo após as ligas se unificarem, em 1970, a final manteve o nome e simbolizou uma nova era no futebol americano.

