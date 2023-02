Corinthians afunda sem meia, e Lázaro sofre com opções

Na única vez em que iniciou na reserva e entrou, Renato não conseguiu mudar o desfecho do empate sem gols contra a Inter de Limeira. Ele foi acionado por Lázaro aos 23 minutos do segundo tempo, mas teve poucas chances para abastecer Roger Guedes, Yuri Alberto e companhia.

O meio-campista começou como titular em quatro jogos do time alvinegro no ano e, em todos eles, o time venceu seus adversários. Foi assim contra Água Santa, São Paulo, Botafogo-SP e Guarani —contra a equipe de Campinas, inclusive, ele atuou durante os 90 minutos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Renato Augusto tornou-se o termômetro do Corinthians neste início de temporada. Sem o camisa 8 em campo, a equipe comandada por Fernando Lázaro perdeu para o São Bernardo e viu a sequência de três vitórias no Campeonato Paulista ruir.

