Título e sequência dão força ao Fluminense antes de 'decisão' contra Olimpia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense se sagrou campeão da Taça Guanabara ao golear o Resende por 4 a 0. O elenco festejou a conquista junto com a torcida, mas muitos dos jogadores destacaram que o foco do time já é na partida de quarta-feira (9), quando o clube tricolor recebe o Olimpia, pela terceira fase da Copa Libertadores, a última antes dos grupos.

"Parabéns para todos. Agradecer pela oportunidade de estar vestindo a camisa tricolor. Primeiro objetivo conquistado, com uma rodada antes. Comemorar, mas ciente de que quarta-feira tem mais batalha pela frente. Queremos o Engenhão cheio para conseguir a classificação diante do Olimpia", disse o goleiro Fábio, em entrevista à FluTV.

A conquista é um dos motivos que deixam o Tricolor carioca confiante para o confronto decisivo, ainda mais pela forma como o time se comportou nos três clássicos, com boas atuações e os três pontos garantidos em cada um deles.

Outro motivo que deixa a torcida animada é a incrível sequência de vitórias na temporada. Até o momento são 11 seguidas, sendo o único tropeço do time na estreia no Campeonato Carioca, quando perdeu para o Bangu por 1 a 0.

Um ponto para destacar também é a qualidade do elenco. São vários os jogadores que já tiveram momentos bons na temporada, seja marcando gols, dando assistência ou se entregando fisicamente. Um deles é o meio Ganso, que apareceu muito bem quando esteve em campo.

Vale lembrar que o Fluminense foi eliminado pelo Olimpia na Libertadores de 2013. Na época, o time carioca empatou o primeiro jogo em casa por 0 a 0 e depois perdeu no Paraguai por 2 a 1.

No ano passado, o Fluminense teve participação marcante no torneio continental. Ficou em primeiro em um grupo que contava com o River Plate e chegou até às quartas de final da competição, quando foi eliminado para o Barcelona de Guayaquil (EQU).

A equipe carioca novamente deve entrar em campo sem o centroavante Fred, afastado após lesão na coxa direta. Os zagueiros David Duarte, outro lesionado, e Luan Freitas, que se recupera de procedimento no joelho direito, e o atacante John Kennedy, que vem de cirurgia do pé, são outros desfalques do time. Com isso, o técnico Abel Braga deve escalar Fábio; Calegari, Nino, David Braz, Cris Silva; Felipe Melo, André, Yago Felipe; Luiz Henrique, Willian e Cano.

Já o Olimpia chega à partida sem o atacante Guillermo Paiva, expulso na partida contra o Atlético Nacional. O goleiro Alfredo Aguillar, afastado até então por uma celulite infecciosa no glúteo, ainda tem presença incerta na disputa. Uma provável escalação do time paraguaio é: Gastón Olveira; Victor Salazar, Salcedo, Antolín Alcáraz, Iván Torres; Alejandro Silva, Paredes, Richard Ortiz, Fernando Cardozo; Recalde e Derlis González.

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (9)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Transmissão: SBT, ESPN e Star+