Tite divulga lista de convocados para Eliminatórias da Copa do Mundo 2022

Tite divulgou nessa sexta-feira (18), a lista oficial com os nomes do jogadores convocados para compor a seleção brasileira nos primeiros jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, nos próximos dias 9 e 13 de outubro. As partidas contra a Bolívia e o Peru acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, e em Lima, respectivamente.

Entre as novidades do técnico estão Gabriel Menino, cotado como lateral e o goleiro Weverton, ambos do Palmeiras, além do zagueiro Rodrigo Caio e o meio-campista Everton Ribeiro, do Flamengo. Quem também completa os leque dos novatos é Bruno Guimarães, do Lyon e Douglas Luiz, do Aston Villa.

Bruno já tinha sido convocado em março, mas nem chegou a estrear, uma vez que os jogos foram adiados por conta da pandemia. Dessa vez, ele terá a chance de mostrar serviço e brilhar nos campos.

Daniel Alves ficou de fora porque está lesionado, mas os nomes clássicos como Neymar, Roberto Firmino, Richarlison e Gabriel Jesus também estão na lista, confira na íntegra:

*Goleiros: Alisson, do Liverpool, Santos do Atlético Paranaense e Weverton, do Palmeiras

*Laterais: Alex Telles do Porro, Gabriel Merino, do Palmeiras, Renan Lodi, do Atlético de Madri e Danilo do Juventus

*Zagueiros: Rodrigo Caio, do Flamengo, Thiago Silva, do Chelsea, Marquinhos, do Paris Saint Gemain e Felipe do Atlético de Madri

*Meias: Everton Ribeiro, do Flamengo, Douglas Luiz, do Aston Vila, Bruno Guimarães, do Lyon, Casemiro, do Real Madrid, Fabinho, do Liverpool e Philipe Coutinho, do Barcelona

*Atacantes: Everton Cebolinha, do Benfica, Rodrigo, do Real Madri, Neymar, do Paris Saint Germain, Roberto Firmino, do Liverpool, Richarlison, do Everton e Gabriel Jesus, do Manchester City.

O técnico Tite deve conceder uma entrevista virtual daqui a pouco às 14h (horário de Manaus).