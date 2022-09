Tite define seleção sem Vini e com duas mudanças para amistoso em Paris

PARIS/FRANÇA - Pelo segundo dia consecutivo, Tite escalou a seleção brasileira com uma formação que tem duas mudanças em relação à vitória por 3 a 0 sobre Gana da última sexta-feira. Saem Éder Militão e Vini Jr e entram Danilo e Fred na equipe que enfrenta a Tunísia nesta terça-feira (27), às 15h30 (de Brasília), no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro e Fred; Raphinha, Richarlison, Neymar e Paquetá deve ser a escalação do Brasil para o último jogo antes da Copa do Mundo do Qatar.

O treino desta segunda-feira (26) aconteceu Stade Charléty e teve apenas 15 minutos de portões abertos para jornalistas. Nesse período, Tite dividiu o elenco em dois times para um trabalho técnico de enfrentamento 11 contra 11. Como é hábito nas atividades dessa comissão técnica, o time titular foi separado para travar duelos pelos lados do campo.

Um time estava escalado assim: Alisson; Ibañez, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá; Antony, Neymar e Pedro. Ao longo do treino, Militão e Ibañez inverteram o posicionamento e Matheus Cunha trabalhou na vaga de Pedro.

Já o outro time tinha a seguinte formação: Ederson; Danilo, Marquinhos, Bremer e Renan Lodi; Fred e Fabinho; Raphinha, Richarlison, Vini Jr e Rodrygo. Mais tarde, Roberto Firmino substituiu Rodrygo.

Da mistura entre o lado esquerdo de um time (Thiago Silva, Alex Telles, Paquetá e Neymar) e o lado direito do outro (Danilo, Marquinhos, Fred, Raphinha e Richarlison), somando um goleiro (Alisson) e um volante central (Casemiro), sai o time que enfrenta a Tunísia nesta terça-feira.

Após o treino, a seleção inicia concentração para o amistoso contra a Tunísia, que está no Grupo D da Copa do Mundo com França, Dinamarca e Austrália. O próximo compromisso do Brasil é a convocação final para o Mundial, marcada para 7 de novembro. Uma semana depois o grupo de 26 jogadores escolhidos por Tite se apresenta para um período de dez dias de preparação na Itália.

A estreia na Copa é em 24 de novembro, às 16h, contra a Sérvia, no Estádio de Lusail.

Susto em Paquetá

O meio-campista titular da seleção deu um susto no treino desta segunda-feira. Após uma disputa pelo alto com Fred, o jogador do West Ham caiu no chão sentindo dores no tornozelo direito. O meio-campista foi atendido pelo departamento médico e continuou participando da atividade sem restrições.

Neste período de jogos na França, Tite já perdeu o volante Bruno Guimarães. Ele sentiu uma lesão muscular e foi dispensado para voltar à Inglaterra e continuar a recuperação no Newcastle.

Estádio: Parque dos Príncipes, em Paris (França)

Horário: 15h30 (de Brasília) desta terça-feira (27)

Transmissão: Globo