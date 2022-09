De folga no Flamengo, Diego Ribas joga futevôlei com Robinho em Santos

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diego Ribas aproveitou a folga do Flamengo nas praias de Santos no último fim de semana. O meia, inclusive, jogou futevôlei com o ex-atacante Robinho no domingo (25).

Diego não registrou o reencontro nas suas redes sociais e publicou apenas imagens com a sua esposa na cidade, mas posou para fotos com Robinho, que foi condenado a nove anos de prisão por estupro de uma jovem na Itália.

Mesmo condenado, Robinho aparece frequentemente nas praias de Santos. O julgamento final ocorreu em 19 de janeiro deste ano. A Justiça Italiana pediu para a polícia brasileira o paradeiro do ex-jogador para solicitar sua extradição. Como o Brasil não extradita seus cidadãos, a Itália trabalha com a possibilidade de pedir para que Robinho cumpra pena no Brasil. O Itamaraty confirmou essa hipótese, mas até agora nada aconteceu.

Já Diego Ribas curte seus últimos meses no Flamengo. Ex-companheiro de Robinho no Santos, o meio-campista não renovará o contrato que termina em dezembro e analisa a aposentadoria ou um novo desafio fora do Brasil em 2023.