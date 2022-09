Tite anuncia convocados da seleção para últimos amistosos antes da Copa

SANTOS/SP - O técnico Tite fez nesta sexta-feira (9) a última convocação da seleção brasileira antes do anúncio da lista final para a Copa do Mundo do Qatar, que começa em novembro. A grande novidade da lista é o atacante Pedro, que vive grande fase no Flamengo e recentemente já havia recebido elogios do próprio treinador em algumas entrevistas.

Pedro já havia sido convocado outras duas vezes por Tite desde 2018, mas jogou apenas 22 minutos no total, em duelo contra a Venezuela, no fim de 2020, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

A convocação feita nesta sexta-feira é para os amistosos contra Gana, no dia 23 de setembro, e Tunísia, dia 27. O primeiro duelo acontece no Stade Oceane, na comuna francesa de La Havre. Dias depois, o desafio é na casa do PSG, o Parque dos Príncipes.

Os jogos marcam a última chance para o treinador observar opções de elenco com o grupo reunido antes da Copa. O anúncio dos convocados para o Mundial será realizado em 7 de novembro.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo do Qatar está marcada para o dia 24 de novembro, contra a Sérvia, pela primeira rodada do grupo G.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Alex Telles (Sevilla)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Bremer (Juventus) e Ibañez (Roma)

Meias: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (West Ham) e Éverton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes: Antony (Manchester United), Firmino (Liverpool), Matheus Cunha (Atlético de Madri), Neymar (PSG), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Pedro (Flamengo) e Vinicius Junior (Real Madrid)