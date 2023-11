Tiroteio na frente do Maracanã assusta jornalistas antes de Flu x Boca

Ninguém ficou ferido. Cerca de 20 jornalistas estavam perto do local, alguns se jogaram no chão e outros correram de volta para o estádio.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Uma tentativa de assalto com tiros assustou os jornalistas e causou tensão na frente da saída da imprensa do Maracanã. O caso acontece na véspera da final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors.

